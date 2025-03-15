РФ хочет окружить ВСУ в Курской области, но сделать это на территории Украины – Зеленский

Президент сообщил, что данные разведок Украины и партнеров совпадают: сейчас окружения нет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят окружить находящиеся в Курской области украинские силы, но сделать это на территории Украины. Об этом глава государства рассказал на брифинге, который транслировало Суспильне.

Украинский лидер сообщил о результатах онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины.

По словам президента, данные разведок Украины и партнеров совпадают – стороны проговорили, что Силы обороны имеют присутствие на территории Курской области и что заявления об "окружении" украинских войск являются ложью диктатора Владимира Путина.

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Относительно российских сигналов об "окружении", Зеленский сообщил партнерам, что, по его мнению, страна-агрессор хочет окружить украинских военных на Курском направлении, но сделать это на территории Украины.

Глава государства подчеркнул, что украинские войска и командование знают о таких планах РФ: "Они [оккупанты], разумеется, хотят максимально [увеличить] свое присутствие на территории Украины – и ничего нового здесь нет".

"Опять же, я не хочу спорить с какими-либо партнерами [или] коллегами. У них есть разведки, у них есть спутники – пусть посмотрят, где есть скопления российских войск на сегодня и куда они направлены. Это очень важный момент. Тогда станет ясно, для чего [россияне это делают]. То есть о мире в таких шагах речь не идет", – подытожил Зеленский.

14 марта лидер США Трамп заявил о "продуктивных" переговорах с диктатором Путиным. Среди прочего, американский лидер утверждал, что именно в этот момент якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и в очень плохом и уязвимом состоянии". Трамп отметил, что просил Путина сохранить им жизнь.

Президент США не уточнял, где именно якобы произошло это "окружение", но впоследствии Путин ответил ему и захотел от украинских военных в Курской области сдаться в плен.

15 марта Зеленский сообщил, что Россия накапливает силы на восточной границе Украины, это свидетельствует о том, что враг готовится нанести удар по Сумской области.