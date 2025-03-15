Зеленский: Россия накапливает силы на границе, хочет нанести удар по Сумской области
Россия накапливает силы на восточной границе Украины, это свидетельствует о том, что враг готовится нанести удар по Сумской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главкома Александра Сырского.
"Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше", – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что затягивание войны Россией очевидно. По его словам, Украина готова предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы.
Также президент отметил, что ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать.
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