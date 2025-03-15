Зеленский: Россия накапливает силы на границе, хочет нанести удар по Сумской области

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: me/V_Zelenskiy_official)

Россия накапливает силы на восточной границе Украины, это свидетельствует о том, что враг готовится нанести удар по Сумской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главкома Александра Сырского.

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"Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что затягивание войны Россией очевидно. По его словам, Украина готова предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы.

Также президент отметил, что ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать.

3 марта 2025 года спикер Госпогранслужбы Демченко заявил, что россияне в Сумской области пытаются перерезать логистику ВСУ в Курской области.

7 марта глава ЦПД Коваленко сообщил, что на приграничных территориях Сумской области идут сложные бои. Его комментарий появился после появления информации о прорыве россиян через украинский рубеж обороны к югу от Суджи в Курской области.

8 марта ЦПД опроверг данные о массовом прорыве россиян на границе в Сумской области.

14 марта ГПСУ сообщила, что Россия отправляет штурмовиков в "мясорубку" в Сумскую область, Силы обороны их убивают.