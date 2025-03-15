Генштаб опублікував мапу, на якій ЗСУ не контролюють Суджу. Deepstate заявив про втрату міста
Вранці 15 березня Генеральний штаб опублікував мапи бойових дій – згідно з однією з них Сили оборони вийшли з Суджі Курської області.
Ситуація на мапі актуальна станом на 14 березня:
Генштаб повідомляв про 20 боєзіткнень за минулу добу, але не уточнюється, де саме вони відбулися.
Військові зафіксували 19 авіаударів, застосування 28 керованих бомб та 232 артилерійські обстріли з боку загарбників.
Також на мапі військових не фіксується оточення українських захисників у Курській області: Сили оборони мають вихід до кордону.
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У своєму повідомленні Генштаб не говорить про втрату Суджі напряму. Тим часом український аналітичний проєкт Deepstate повідомляє, що росіяни зайняли місто.
За його даними, ситуація у Курській області має такий вигляд:
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