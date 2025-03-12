Росія заявила про відновлення контролю над Суджею. В Україні спростували
Інформація про відновлення контролю росіян над Суджею у Курській області, яку 12 березня поширили пропагандистські ресурси, не відповідає дійсності. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", – написав він.
Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко також зазначив, що підрозділи Сил оборони не відводили з російської Суджі, передає Укрінформ.
"Зранку я розмовляв з бійцями, які перебувають у тій зоні відповідальності, вони не підтверджують нашого повного виходу з Суджі", – сказав він.
Водночас він підкреслив, що є інформація, що армія Росії контролює певну територію в місті, тривають бої. За його словами, ворог таким чином намагається перервати логістику Сил оборони на Курському напрямку.
Костенко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається складною, ворог тисне.
"Наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію, задіювати нові резерви, але противник продовжує тиснути", – сказав він.
Вдень 12 березня пропагандистські медіа повідомили, що парашутно-десантний батальйон 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади нібито встановив прапор Росії на адміністрації міста Суджа.
- 8 березня українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу в районі Суджі. Таку саму тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, аби закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати". Потім з'явилося відео з ураженням окупантів.
- 10 березня головком Сирський заявив, що у Курській області немає загрози оточення українських сил.
- 12 березня президент Зеленський заявив, що Росія намагається максимально тиснути у Курській області на війська Сил оборони. Задача військового командування – зберігти максимум життів наших воїнів.