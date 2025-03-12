Росія заявила про відновлення контролю над Суджею. В Україні спростували

Зазначається, що є інформація про частковий захід росіян у Суджу, тривають бої

Курська область (Фото: EPA/STRINGER)

Інформація про відновлення контролю росіян над Суджею у Курській області, яку 12 березня поширили пропагандистські ресурси, не відповідає дійсності. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", – написав він.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко також зазначив, що підрозділи Сил оборони не відводили з російської Суджі, передає Укрінформ.

"Зранку я розмовляв з бійцями, які перебувають у тій зоні відповідальності, вони не підтверджують нашого повного виходу з Суджі", – сказав він.

Водночас він підкреслив, що є інформація, що армія Росії контролює певну територію в місті, тривають бої. За його словами, ворог таким чином намагається перервати логістику Сил оборони на Курському напрямку.

Костенко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається складною, ворог тисне.

"Наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію, задіювати нові резерви, але противник продовжує тиснути", – сказав він.

Вдень 12 березня пропагандистські медіа повідомили, що парашутно-десантний батальйон 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади нібито встановив прапор Росії на адміністрації міста Суджа.