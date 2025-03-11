Ідентифіковано тюремників курського СІЗО, які катували полонених ЗСУ – Слідство.Інфо

Один з тюремників спускав на полонених собаку, а інший бив їх ложкою по голові

Олександр Баглай, Дмитро Ложкін, Віталій Виноградов та Олексій Баранов (Колаж: Слідство.Інфо)

Журналісти агенції розслідувань Слідство.Інфо ідентифікували чотирьох працівників Курського СІЗО №1, які катували українських військовополонених.

З цим журналістам допомогли колишні полонені Владислав Задорін та Мар'ян Ватрал. Задорін служив у морській піхоті та провів рік у полоні в Курську. Ватрал був солдатом строкової служби та провів у СІЗО Курська два роки та чотири місяці.

Задорін запам'ятав і назвав імена бранців, а Ватрал їх впізнав.

Тюремників звати Дмитро (Собака) Ложкін, Олексій (Ложечник) Баранов, Віталій (Наглядач) Віноградов та Олександр (Кум) Баглай (у дужках – неформальні прізвиська).

"Те, що вони з нами [полоненими] там робили під час перевірок… Відбивали нирки – і хлопці кров’ю ригали і в туалет ходили з кров’ю. Коли засовували в сушарки хлопців, коли гільйотина була на "прийомках" [перша перевірка та допит полонених, коли вони потрапляють у місце несвободи], за татуювання", – розповів Задорін.

Ложкін спускав собак на полонених і сам вдавав гавкання. Він влаштовував "перегони": встиг втекти від собаки – залишився без укусів. Тих, кому щастило, майже не було.

"Він тільки заходить на поверх і починається собаче гавкання. Ми його так і назвали Собака, бо гавкав сам. У інших випадках, Ложкін спускав на нас собак. Каже: біжи в кінець коридору. Якщо ти помалу біжиш, то на тебе собаку спускають, а тобі ще треба повернутися назад. Ти так чи так зустрінешся з собакою", – каже Задорін.





Баранов хизувався родині, що відбирає їжу у бранців і лупцює їх ложками по голові. Вранці та ввечері він проходив з перевіркою та довгою залізною ложкою, нею він робив від 50 до 100 ударів по головах полонених.

"Баранов проводив "майстер-клас", як розбавляти кашу на 150 полонених. Сказав одному з тюремників, щоб долив води і вже буде суп. А сам, коли приїжджала комісія і нам мали давати кашу з мʼясом, просив кухарів, щоб йому вибирали це мʼясо. То нам тільки суп з каші й доходив", – сказав колишній бранець Задорін.





Баранов хотів потрапити на поверх СІЗО з полоненими, бо тюремникам за цю роботу доплачували, каже Задорін.

Виноградов, зі слів колишніх бранців, був одним зі старших. Він контролював полонених та давав вказівки щодо їхнього побиття та катування голодом.

"Полоненим було заборонено сідати на ліжка до відбою. А у нас усі камери одного дня сиділи, порушили це правило. Тоді Виноградов вирішив покарати нас, покликав двох спеців. Він вивів на коридор усіх, хто 1991 року народження і молодше. Нас тоді дуже сильно лупцювали, безбожно. І Виноградов бив також", – згадує експолонений Ватрал.





Баглая полонені назвали Кум – через близькість до очільника тюрми. Саме він, зі свідчень потерпілих, створював "позитивне враження про утримання бранців" для прокурорів, які приїжджали з перевірками.

Коли українці все ж знаходили можливість поскаржитися – їх били та забороняли прогулянки.



"За вказівкою Баглая нас катували, він знав про всі знущання і підтримував це", – сказав Ватрал журналістам.





Наразі з інформації на сторінці СІЗО у ВКонтакті відомо, що Баглай очолює курське СІЗО №1.