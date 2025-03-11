Идентифицированы тюремщики курского СИЗО, которые пытали пленных ВСУ – Слідство.Інфо

Один из тюремщиков спускал на пленных собаку, а другой бил их ложкой по голове

Александр Баглай, Дмитрий Ложкин, Виталий Виноградов и Алексей Баранов (Коллаж: Следствие.Инфо)

Журналисты агентства расследований Слідство.Інфо идентифицировали четырех работников Курского СИЗО №1, которые пытали украинских военнопленных.

С этим журналистам помогли бывшие пленные Владислав Задорин и Марьян Ватрал. Задорин служил в морской пехоте и провел год в плену в Курске. Ватрал был солдатом срочной службы и провел в СИЗО Курска два года и четыре месяца.

Задорин запомнил и назвал имена пленников, а Ватрал их узнал.

Тюремщиков зовут Дмитрий (Собака) Ложкин, Алексей (Ложечник) Баранов, Виталий (Надзиратель) Виноградов и Александр (Кум) Баглай (в скобках – неформальные прозвища).

"То, что они с нами [пленниками] там делали во время проверок… Отбивали почки – и ребята кровью рыгали и в туалет ходили с кровью. Когда засовывали в сушилки ребят, когда гильотина была на "приемках" [первая проверка и допрос пленных, когда они попадали, в место несвободы], за татуировки", – рассказал Задорин.

Ложкин спускал собак на пленных и сам имитировал лай. Он устраивал "гонки": успел убежать от собаки – остался без укусов. Тех, кому везло, почти не было.

"Он только заходит на этаж и начинается собачий лай. Мы его так и назвали Собака, потому что лаял сам. В других случаях, Ложкин спускал на нас собак. Говорит: беги в конец коридора. Если ты понемногу бежишь, то на тебя собаку спускают, а тебе еще надо вернуться назад. Ты так или иначе встретишься с собакой", – говорит Задорин.





Баранов хвалился семье, что отбирает еду у пленников и бьет их ложками по голове. Утром и вечером он проходил с проверкой и длинной железной ложкой, ею он совершал от 50 до 100 ударов по головам пленных.

"Баранов проводил "мастер-класс", как разбавлять кашу на 150 пленных. Сказал одному из тюремщиков, чтобы долил воду и уже будет суп. А сам, когда приезжала комиссия и нам должны давать кашу с мясом, просил поваров, чтобы ему выбирали это мясо. Так нам только суп из каши и доходил", – сказал бывший пленник Задорин.





Баранов хотел попасть на этаж СИЗО с пленными, потому что тюремщикам за эту работу доплачивали, говорит Задорин.

Виноградов, по словам бывших пленников, был одним из старших. Он контролировал пленных и давал указания касательно их избиения и пыток голодом.

"Пленным было запрещено садиться на кровати до отбоя. А у нас все камеры однажды сидели, нарушили это правило. Тогда Виноградов решил наказать нас, позвал двух спецов. Он вывел в коридор всех, кто 1991 года рождения и младше. Нас тогда очень сильно лупили, безбожно. И Виноградов бил тоже", – вспоминает экс-пленный Ватрал.





Баглая пленные назвали Кум – из-за близости к руководителю тюрьмы. Именно он, по свидетельствам потерпевших, создавал "положительное впечатление о содержании пленников" для прокуроров, которые приезжали с проверками.

Когда украинцы все же находили возможность пожаловаться – их избивали и запрещали прогулки.



"По указанию Баглая нас пытали, он знал обо всех издевательствах и поддерживал это", – сказал Ватрал журналистам.





Сейчас из информации на странице СИЗО во ВКонтакте известно, что Баглай возглавляет курское СИЗО №1.