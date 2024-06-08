Девять из десяти пленных в России подвергаются пыткам – генпрокурор
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что, по словам освобожденных украинских пленных, до 90% из них подвергались физическим и моральным пыткам, пишет Интерфакс-Украина.
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"Первый так называемый скрининг – неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, — свидетельствует, что до 90% наших людей страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения, физического, в том числе сексуального и ментального насилия", — рассказал генпрокурор во время воркшопа для медиа по международному праву вооруженных конфликтов и привлечению РФ к ответственности за международные преступления.
"Система, созданная Россией, — это система пыток и бесчеловечного обращения в отношении тех, кто оказывается в их руках – на оккупированных территориях или на территориях РФ", — добавил он.
- 31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.
- 15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира. Президент Зеленский отмечал, что среди тем на мероприятии будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.