Дев'ять з десяти полонених у Росії піддаються тортурам – генпрокурор

Генеральний прокурор України заявив, що 90% полонених у Росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства

Фото: Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що, зі слів звільнених українських полонених, до 90% з них піддавалися фізичним і моральним тортурам, пише Інтерфакс-Україна.

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"Перший так званий скринінг – неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, – свідчить, що до 90% наших людей страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства", – розповів генпрокурор під час воркшопу для медіа щодо міжнародного права збройних конфліктів і притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини.

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"Система, яку створила Росія, – це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках – на окупованих територіях або на територіях РФ", – додав він.