Россия заявила о возобновлении контроля над Суджей. В Украине опровергли

Отмечается, что есть информация о частичном заходе россиян в Суджу, продолжаются бои

Курская область (Фото: EPA/STRINGER)

Информация о возобновлении контроля россиян над Суджей в Курской области, распространенная 12 марта пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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"Бои в Курской области продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются. Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на данный момент, не соответствует действительности", – написал он.

Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко также отметил, что подразделения Сил обороны не отводили из российской Суджи, передает Укринформ.

"Утром я разговаривал с бойцами, которые находятся в той зоне ответственности, они не подтверждают наш полный выход из Суджи", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что есть информация, что армия России контролирует определенную территорию в городе, продолжаются бои. По его словам, враг таким образом пытается прервать логистику Сил обороны на Курском направлении.

Костенко отметил, что ситуация в этом направлении остается сложной, враг давит.

"Наше командование пытается где-то стабилизировать, где-то восстановить ситуацию, задействовать новые резервы, но противник продолжает давить", – сказал он.

Днем 12 марта пропагандистские медиа сообщили, что парашютно-десантный батальон 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады якобы установил флаг России на администрации города Суджа.