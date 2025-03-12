Россия заявила о возобновлении контроля над Суджей. В Украине опровергли
Информация о возобновлении контроля россиян над Суджей в Курской области, распространенная 12 марта пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Бои в Курской области продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются. Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на данный момент, не соответствует действительности", – написал он.
Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко также отметил, что подразделения Сил обороны не отводили из российской Суджи, передает Укринформ.
"Утром я разговаривал с бойцами, которые находятся в той зоне ответственности, они не подтверждают наш полный выход из Суджи", – сказал он.
В то же время он подчеркнул, что есть информация, что армия России контролирует определенную территорию в городе, продолжаются бои. По его словам, враг таким образом пытается прервать логистику Сил обороны на Курском направлении.
Костенко отметил, что ситуация в этом направлении остается сложной, враг давит.
"Наше командование пытается где-то стабилизировать, где-то восстановить ситуацию, задействовать новые резервы, но противник продолжает давить", – сказал он.
Днем 12 марта пропагандистские медиа сообщили, что парашютно-десантный батальон 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады якобы установил флаг России на администрации города Суджа.
- 8 марта украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери". Затем появилось видео с поражением оккупантов.
- 10 марта главком Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы оцепления украинских сил.
- 12 марта президент Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней наших воинов.