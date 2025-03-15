РФ хоче оточити Сили оборони у Курській області, але зробити це на території України – Зеленський

Президент повідомив, що дані розвідок України та партнерів збігаються: зараз оточення немає

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни хочуть оточити українські сили, що перебувають у Курській області, але зробити це на території України. Про це голова держави розповів на брифінгу, який транслювало Суспільне.

Український лідер повідомив про результати онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.

За словами президента, дані розвідок України та партнерів збігаються – сторони проговорили, що Сили оборони мають присутність на території Курської області й що заяви про "оточення" українських військ є брехнею диктатора Володимира Путіна.

Читайте також Зеленський: Курська операція виконала своє завдання

Стосовно російських сигналів про "оточення", Зеленський повідомив партнерам, що, на його думку, країна агресор хоче оточити українських військових на Курському напрямку, але зробити це на території України.

Голова держави наголосив, що українські війська та командування знають про такі плани РФ: "Вони [окупанти], зрозуміло, хочуть максимально [збільшити] свою присутність на території України – і нічого нового тут немає".

"Знову ж таки, я не хочу сперечатися з будь-якими партнерами [або] колегами. У них є розвідки, у них є супутники – нехай подивляться, де є скупчення російських військ на сьогодні й куди вони направлені. Це дуже важливий момент. Тоді стане зрозуміло, для чого [росіяни це роблять]. Тобто про мир у таких кроках не йдеться", – підсумував Зеленський.

14 березня, лідер США Трамп заявив про "продуктивні" переговори з диктатором Путіним. Серед іншого, американський лідер стверджував, що саме в цей момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й у дуже поганому та вразливому стані". Трамп зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя.

Президент США не уточнював, де саме буцімто відбулося це "оточення", але згодом Путін відповів йому й захотів від українських військових у Курській області здатися у полон.

15 березня Зеленський повідомив, що Росія накопичує сили на східному кордоні України, це свідчить про те, що ворог готується завдати удару по Сумській області.