Сили оборони не в оточенні на Курщині та продовжать наступальні операції у РФ – Умєров

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Збройні Сили України продовжать активні оборонні операції на території Росії та заперечив оточення українських підрозділів у Курській області. Про це він сказав телеканалу Fox News.

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"Ми тримаємо під контролем значну кількість кілометрів ворожої території. Ми здійснили деяку передислокацію на більш сприятливі лінії оборони, але на даному етапі жоден підрозділ не перебуває в оточенні", – сказав він.

За словами Умєрова, повідомлення про тисячі українських військовослужбовців, які начебто перебувають в оточенні, є "продовженням пропаганди".

Він нагадав, що восени 2024 року під час саміту БРІКС російська пропаганда вже повідомляла про оточення українських підрозділів, але інформація не підтвердилася.

Умєров заявив, що ЗСУ продовжуватимуть "активні оборонні дії з наступальними операціями на флангах оперативних угруповань противника з метою недопущення його вторгнення на українську територію".