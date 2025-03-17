Силы обороны не в окружении под Курском и продолжат наступательные операции в РФ – Умеров

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжат активные оборонные операции на территории России и опроверг окружение украинских подразделений в Курской области. Об этом он сказал телеканалу Fox News.

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"Мы держим под контролем значительное количество километров вражеской территории. Мы осуществили определенную передислокацию на более благоприятные линии обороны, но на данном этапе ни одно подразделение не находится в окружении", – сказал он.

По словам Умерова, сообщения о тысячах украинских военнослужащих, якобы находящихся в окружении, являются "продолжением пропаганды".

Он напомнил, что осенью 2024 года во время саммита БРИКС российская пропаганда уже сообщала об окружении украинских подразделений, но информация не подтвердилась.

Умеров заявил, что ВСУ будут продолжать "активные оборонные действия с наступательными операциями на флангах оперативных группировок противника с целью недопущения его вторжения на украинскую территорию".