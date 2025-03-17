Силы обороны не в окружении под Курском и продолжат наступательные операции в РФ – Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжат активные оборонные операции на территории России и опроверг окружение украинских подразделений в Курской области. Об этом он сказал телеканалу Fox News.
"Мы держим под контролем значительное количество километров вражеской территории. Мы осуществили определенную передислокацию на более благоприятные линии обороны, но на данном этапе ни одно подразделение не находится в окружении", – сказал он.
По словам Умерова, сообщения о тысячах украинских военнослужащих, якобы находящихся в окружении, являются "продолжением пропаганды".
Он напомнил, что осенью 2024 года во время саммита БРИКС российская пропаганда уже сообщала об окружении украинских подразделений, но информация не подтвердилась.
Умеров заявил, что ВСУ будут продолжать "активные оборонные действия с наступательными операциями на флангах оперативных группировок противника с целью недопущения его вторжения на украинскую территорию".
- 14 марта Трамп заявил, что якобы тысячи украинских военных "окружены", и отметил, что просил Путина сохранить им жизнь. Однако он не уточнял, где это произошло.
- В тот же день Генштаб опроверг окружение украинских войск в Курской области, подчеркнув, что такой угрозы пока нет.
- Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу – оттянула войска оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений.
- Силы обороны Украины на 15 марта продолжают выполнять боевые задания в Курской области, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главкома Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.