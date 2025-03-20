Если будет мирное соглашение, то важно, чтобы союзники смогли немедленно отреагировать

Британский премьер надеется, что такой договор будет

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что важно, чтобы Соединенное Королевство и его союзники смогли немедленно отреагировать в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Слова политика передает агентство Reuters.

"[Наши] планы сосредоточены на обеспечении безопасности неба, моря и границы в Украине, а также работе с украинцами", – рассказал Стармер журналистам.

Он отметил, что партнеры "работают в темпе", поскольку не знают, будет ли достигнуто мирное соглашение.

В то же время премьер надеется, что такой договор будет – и "очень важно, чтобы мы [союзники] смогли отреагировать немедленно" в случае достижения соглашения.

Стармер общался с прессой во время визита на одну из четырех британских ядерных подлодок, в последний раз такой объект в 2013 году посещал тогдашний премьер Дэвид Кэмерон.