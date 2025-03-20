Якщо буде мирна угода, то важливо, аби союзники змогли негайно відреагувати – Стармер

Британський прем'єр сподівається, що такий договір буде

Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що важливо, аби Сполучене Королівство та його союзники змогли негайно відреагувати у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною. Слова політика передає агенція Reuters.

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"[Наші] плани зосереджені на забезпеченні безпеки неба, моря та кордону в Україні, а також на роботі з українцями", – розповів Стармер журналістам.

Він зауважив, що партнери "працюють у темпі", оскільки не знають, чи буде досягнена мирна угода.

Водночас прем'єр сподівається, що такий договір буде – і "дуже важливо, щоб ми [союзники] змогли відреагувати негайно" у разі досягнення угоди.

Стармер спілкувався з пресою під час візиту на один із чотирьох британських ядерних підводних човнів, востаннє такий об'єкт у 2013 році відвідував тодішній прем'єр Девід Кемерон.