Макрон оголосив про військову допомогу Україні на 2 млрд євро

Наразі Володимир Зеленський перебуває з візитом у Франції

Емманюель Макрон і Володимир Зеленський (Фото: Yoan Valat/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 2 млрд євро. Відповідну заяву французький лідер зробив на спільному брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Хочу сьогодні оголосити новий пакет військової підтримки України вартістю у 2 млрд євро. Ця підтримка має відповідати першочерговим потребам Збройних Сил України", – сказав Макрон.

За його словами, пакет допомоги міститиме протитанкові ракети, засоби протиповітряної оборони, ракети MICA, боєприпаси для літаків Mirage 2000.

Крім цього, у переліку ракети до зенітно-ракетних комплексів Mistral, бронемашини та боєприпаси.

Макрон зазначив, що частину коштів вкладуть у виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з французькими оборонними підприємствами.