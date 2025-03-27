Зеленський перед самітом "коаліції охочих" зустрівся з Макроном і Стармером

Зустріч Зеленського, Стармера і Макрона 27 березня 2025 року (Фото: Ludovic Marin / EPA)

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту "коаліції охочих" зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Sky News.

Коротка зустріч відбулася в Єлисейському палаці. Її деталі не повідомляються.

27 березня має відбутись саміт країн "коаліції охочих". Зустріч будуть вести Макрон і Стармер. У ній мають взяти участь делегації та лідери 31 країни.

Зеленський заявляв, що учасники зустрічі обговорюватимуть стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, недопущення нової агресії Росії, питання інфраструктури військового контингенту та підтримки української армії.