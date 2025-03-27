Зеленский перед саммитом "коалиции желающих" встретился с Макроном и Стармером
Встреча Зеленского, Стармера и Макрона 27 марта 2025 года (Фото: Ludovic Marin / EPA)

Президент Владимир Зеленский накануне саммита "коалиции желающих" встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Sky News.

Короткая встреча прошла в Елисейском дворце. Ее детали не сообщаются.

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27 марта должен пройти саммит стран "коалиции желающих". Встречу будут вести Макрон и Стармер. В ней должны принять участие делегации и лидеры 31 страны.

Зеленский заявлял, что участники встречи будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, недопущение новой агрессии России, вопросы инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.

  • Зеленский прибыл во Францию на встречу "коалиции желающих" 26 марта.
  • Он встретился с Макроном. После встречи президент Франции объявил о выделении Украине военной помощи на 2 млрд евро.
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