Зеленский перед саммитом "коалиции желающих" встретился с Макроном и Стармером

Встреча Зеленского, Стармера и Макрона 27 марта 2025 года (Фото: Ludovic Marin / EPA)

Президент Владимир Зеленский накануне саммита "коалиции желающих" встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Sky News.

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Короткая встреча прошла в Елисейском дворце. Ее детали не сообщаются.

27 марта должен пройти саммит стран "коалиции желающих". Встречу будут вести Макрон и Стармер. В ней должны принять участие делегации и лидеры 31 страны.

Зеленский заявлял, что участники встречи будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, недопущение новой агрессии России, вопросы инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.