Макрон: Європейські сили в Україні мають "відповісти" у випадку нової агресії РФ

Президент Франції наголосив, що миротворчі сили не будуть воювати, але гарантуватимуть тривалий мир

Еммануель Макрон (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські збройні сили, які можуть бути розгорнутими в Україні після підписання мирної угоди, мають "відповісти", якщо Росія знов почне агресію. Про це повідомляє Associated Press.

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Макрон виступив напередодні початку саміту у Парижі 27 березня, де близько 30 країн планують обговорити питання розміщення європейських миротворчих сил в Україні.

"Якби знову відбулася загальна агресія проти української землі, ці армії фактично були б під ударом, і тоді це наша звичайна система дій. Наші солдати, коли вони залучені та розгорнуті, мають реагувати та відповідати на рішення головнокомандувача, і, якщо вони знаходяться в конфліктній ситуації, відповідати на неї", – процитувало агентство президента Франції.

Макрон не уточнив, яку відповідь він передбачає в разі нападу Росії.

Президент Франції сказав, що запропоновані європейські сили не будуть розміщені на передовій в Україні, а будуть "утримувати важливі міста, стратегічні бази".

"Тож ми не на передовій, ми не йдемо воювати, але ми там, щоб гарантувати тривалий мир. Це пацифістський підхід", – сказав він.

За словами Макрона, якби Росія після розгортання європейських сил в Україні вирішила знову почати агресію, то була б "єдиною [стороною], яка в той момент спровокувала б конфлікт, воєнну ситуацію".