Зеленський після переговорів із Макроном: Проговорили, що збільшуватимемо кількість Mirage
Президент Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили постачання Україні додаткових винищувачів Mirage 2000. Про це повідомив Зеленський на спільному з Макроном брифінгу.
За словами українського президента, бойові літаки французького виробництва "дуже добре" показали себе в Україні.
"Дякую за них особливо. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита", – сказав Зеленський, додавши, що літаки від Франції допомагають Україні захищатися від "шахедів" та інших ударних безпілотників.
"Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість Mirage. Також вдячний за інші прояви оборонної підтримки України", – наголосив президент.
ДОВІДКА.Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи із середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. Mirage здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow та керовані авіабомби
- 6 лютого 2025 року повідомлялося, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage.
- 7 березня під час масованої російської атаки ЗСУ вперше залучили французькі Mirage 2000 для збиття повітряних цілей.