Зеленський після переговорів із Макроном: Проговорили, що збільшуватимемо кількість Mirage

Україна отримала перші винищувачі Mirage від Франції на початку поточного року

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський (Фото: Yoan Valat/EPA)

Президент Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили постачання Україні додаткових винищувачів Mirage 2000. Про це повідомив Зеленський на спільному з Макроном брифінгу.

За словами українського президента, бойові літаки французького виробництва "дуже добре" показали себе в Україні.

"Дякую за них особливо. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита", – сказав Зеленський, додавши, що літаки від Франції допомагають Україні захищатися від "шахедів" та інших ударних безпілотників.

"Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість Mirage. Також вдячний за інші прояви оборонної підтримки України", – наголосив президент.

ДОВІДКА. Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи із середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. Mirage здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow та керовані авіабомби Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи із середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. Mirage здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow та керовані авіабомби