Зеленский после переговоров с Макроном: Проговорили, что будем увеличивать число Mirage

Украина получила первые истребители Mirage от Франции в начале текущего года

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Yoan Valat/EPA)

Президент Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили поставки Украине дополнительных истребителей Mirage 2000. Об этом сообщил Зеленский на совместном с Макроном брифинге.

По словам украинского президента, боевые самолеты французского производства "очень хорошо" показали себя в Украине.

"Благодарю за них особенно. Они уже стали частью нашего воздушного щита", — сказал Зеленский, добавив, что самолеты от Франции помогают Украине защищаться от "шахедов" и других ударных беспилотников.

"Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage. Также благодарен за другие проявления оборонной поддержки Украины", – подчеркнул президент.

СПРАВКА. Одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 являлся основным истребителем Военно-воздушных сил Франции на протяжении 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах встали на вооружение новые двухмоторные Rafale. Mirage способны нести ракеты SCALP, Storm Shadow и управляемые авиабомбы.