Украина получила первые истребители Mirage – Минобороны Франции
Украина получила первые французские истребители Mirage, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
"Теперь, с украинскими пилотами на борту, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, они будут участвовать в защите неба Украины", – написал чиновник.
Он не указывает количество переданных самолетов.
О передаче нескольких истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских пилотов президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в июне 2024 года.
Глава государства сообщал, что обучение летчиков продлится полгода.
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