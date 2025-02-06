Украина получила первые истребители Mirage – Минобороны Франции

Пилоты прошли подготовку в этой стране

Истребители Mirage 2000 (Иллюстративное фото: EPA)

Украина получила первые французские истребители Mirage, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Теперь, с украинскими пилотами на борту, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, они будут участвовать в защите неба Украины", – написал чиновник.

Он не указывает количество переданных самолетов.

О передаче нескольких истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских пилотов президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в июне 2024 года.

Глава государства сообщал, что обучение летчиков продлится полгода.

Новость дополняется...