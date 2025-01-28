В первом квартале года французские "Миражи" будут в украинском небе – глава МИД Франции
Украина получит французские истребители Mirage 2000-5 в I квартале 2025 года. Об этом в эфире Sud Radio заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Скоро французские Mirage будут летать в украинском небе. Это произойдет до конца первого квартала этого года", – сказал он.
О тех же сроках поступления боевых самолетов в Украину ранее говорил и министр обороны Себастьян Лекорню. На этих истребителях будут установлены авиаракеты и усилены установки РЭБ.
"Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но важнейшим аспектом является продолжающаяся в Нансе подготовка летчиков и механиков", – говорил тогда он.
- 6 июня 2024 президент Франции Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов. Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета.