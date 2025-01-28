У першому кварталі року французькі "Міражі" будуть в українському небі – глава МЗС Франції

На цих винищувачах будуть встановлені авіаракети та посилені установки РЕБ, про що казав міністр оборони Франції

Винищувач Mirage 2000-5 (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Україна отримає французькі винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Про це в ефірі Sud Radio заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

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"Скоро французькі Mirage літатимуть в українському небі. Це станеться до кінця першого кварталу цього року", – сказав він.

Про ті ж самі терміни надходження бойових літаків до України раніше говорив і міністр оборони Себастьян Лекорню. На цих винищувачах будуть встановлені авіаракети та посилені установки РЕБ.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка льотчиків та механіків, яка триває в Нансі", – казав тоді він.