У першому кварталі року французькі "Міражі" будуть в українському небі – глава МЗС Франції
Винищувач Mirage 2000-5 (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Україна отримає французькі винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Про це в ефірі Sud Radio заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Скоро французькі Mirage літатимуть в українському небі. Це станеться до кінця першого кварталу цього року", – сказав він.

Про ті ж самі терміни надходження бойових літаків до України раніше говорив і міністр оборони Себастьян Лекорню. На цих винищувачах будуть встановлені авіаракети та посилені установки РЕБ

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка льотчиків та механіків, яка триває в Нансі", – казав тоді він.

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