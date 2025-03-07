Силы ПВО сбили 34 ракеты и 100 БпЛА: впервые привлекли французские Mirage 2000

Россияне во время атаки применили более 260 ракет и беспилотников

Mirage 2000 (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

В ночь на пятницу, 7 марта, россияне массированно атаковали Украину ракетами разных типов и почти двумя сотнями беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 34 ракеты и 100 БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты совершили комбинированный удар ракетами воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Основной акцент удара – по объектам газодобывающей промышленности Украины.

Было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения – 67 ракет и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов разных типов. Оккупанты применили:

→ 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

→ восемь крылатых ракет "Калибр";

→ три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

→ четыре зенитные управляемые ракеты С-300;

→ восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69;

→ 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

В отражение атаки привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage 2000. Французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении воздушной атаки.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 134 воздушных целей:

→ 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

→ восьми крылатых ракет "Калибр";

→ одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

→ 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) – не достигли своих целей. 86 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В ночь на 7 марта и утром Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Известно о последствиях в Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях.

Под прицелом находились, в частности, объекты энергетической и газовой инфраструктуры.