Известно о первых последствиях российского обстрела ракетами и дронами: детали и фото

Целью россиян снова была украинская энергетика

Последствия в Одесской области (Фото: Одесская прокуратура)

В ночь на 7 марта и утром российская массированная ракетно-дроновая атака привела к последствиям в ряде областей. Под прицелом были в частности объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

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В течение ночи и утра Воздушные силы отчитывались о движении групп российских беспилотников и пусках ракет, в основном курсом на запад.

Начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил о прилетах ракет в критический промышленный объект.

В области могут быть ограничения подачи газа.

Он пишет, что в небе над областью силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Также россияне ночью атаковали Полтавскую область, сообщила ОВА.

В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. Два человека травмированы, среди них ребенок. Они находятся в больнице.

Также повреждены два частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается.

Фото: Полтавская ОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов утром сообщил о попадании в Киевском районе – по гражданскому инфраструктурному объекту. Из-под обломков здания достали женщину – она жива, сейчас ее обследуют врачи.

На месте попадания начался пожар. Пострадал также находящийся рядом многоквартирный дом. Из него эвакуируют всех жителей.

Кроме того, горят 10 гаражей и пять автомобилей.

По состоянию на 08:56 известно о восьми пострадавших от утренних обстрелов Харькова.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что на рассвете враг атаковал Прикарпатье.

Целью были инфраструктурные объекты. Во время воздушной тревоги в области прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Поздно вечером 6 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер писал, что враг снова прибег к массированной дроновой атаке области.

В пригороде Одессы горели три дома, также есть повреждение энергетической инфраструктуры.

По данным Одесской прокуратуры, повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили.

Без света остались более 2500 местных жителей.

А в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.

С вечера 4 марта и в ночь на 5 марта россияне ударили по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, одной ракетой С-300 и 181 беспилотником.

В ночь на 6 марта россияне запустили по Украине две баллистические ракеты и более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов.

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