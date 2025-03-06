Россияне атаковали Украину баллистикой и 112 дронами: есть последствия в четырех областях

Подтверждено сбивание 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в девяти областях

Последствия в Кривом Роге (Фото: Днепропетровская ОВА)

В ночь на 6 марта россияне запустили по Украине две баллистические ракеты и более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, большую часть из них удалось сбить, однако есть последствия в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:00 5 марта оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области России и временно оккупированного Крыма, а также 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Брянск (Россия) и Чауда (временно оккупированный Крым).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.

43 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

В Сумах из-за российского дронового удара погиб 32-летний мужчина. В Харькове обломки дрона повредили многоэтажку, известно о двух пострадавших.

В Кривом Роге в результате ракетной атаки погибли четыре человека, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Еще более 30 человек получили ранения, есть разрушения.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками.

Под ударом находилась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате атаки пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Разрушен частный двухэтажный дом и поврежден остекление административного здания. Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

В ночь на 3 марта Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами.

В ночь на 4 марта оккупанты запустили 99 "шахедов" и дронов-имитаторов.

С вечера 4 марта и в ночь на 5 марта россияне ударили по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, одной ракетой С-300 и 181 беспилотником.