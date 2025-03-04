Россия запустила под сотню беспилотников по Украине: есть последствия на земле
С вечера 3 марта и в ночь на 4-е Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, запустив 99 "шахедов" и дронов-имитаторов. Есть последствия в трех областях, передают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 65 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
32 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.
В частности, в Одессе есть разрушение детсадов, домов, критической инфраструктуры, бизнес-центра. Четыре человека пострадали, два из них в больнице.
В Сумах Россия ударила по помещениям детского медучреждения.
Власти Донецкой области, спасатели и правоохранители пока не сообщали о последствиях атаки в регионе.
- В ночь на 3 марта 2025 года Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей.
- В частности, в пригороде Харькова Россия ударила по "Фельман-Экопарку", убив нескольких животных.
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