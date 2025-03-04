Россия запустила под сотню беспилотников по Украине: есть последствия на земле

Воздушные силы отчитываются о 65 сбитых дронах и 32 локационно потерянных, однако есть последствия в трех регионах

Последствия атаки в Одессе (Фото: ЖКС Одессы)

С вечера 3 марта и в ночь на 4-е Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, запустив 99 "шахедов" и дронов-имитаторов. Есть последствия в трех областях, передают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 65 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

32 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.

В частности, в Одессе есть разрушение детсадов, домов, критической инфраструктуры, бизнес-центра. Четыре человека пострадали, два из них в больнице.

В Сумах Россия ударила по помещениям детского медучреждения.

Фото: Сумская ОВА

Власти Донецкой области, спасатели и правоохранители пока не сообщали о последствиях атаки в регионе.

В ночь на 3 марта 2025 года Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей.

В частности, в пригороде Харькова Россия ударила по "Фельман-Экопарку", убив нескольких животных.

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