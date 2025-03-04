Россия запустила беспилотники по детсадам в Одессе и детской больнице в Сумах – фото
Последствия в Одессе (Фото: ГСЧС)

В ночь на 4 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Известно о последствиях в Одессе и Сумах.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Одессе пострадала критическая инфраструктура и дома. По нескольким адресам вспыхнули пожары, их потушили.

Мэр Геннадий Труханов написал, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Но по состоянию на 01:44 их уже запитали, поэтому теплоснабжение в дома возобновлено.

Также известно о повреждении бизнес-центра и двух частных детсадов.

Четыре человека пострадали, двое из них в больнице.

Россия запустила беспилотники по детсадам в Одессе и детской больнице в Сумах – фото
Россия запустила беспилотники по детсадам в Одессе и детской больнице в Сумах – фото
Фото: ЖКС Одессы
Россия запустила беспилотники по детсадам в Одессе и детской больнице в Сумах – фото
Фото: ЖКС Одессы

Сумская областная военная администрация сообщила, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум.

В результате удара БпЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения.

Спасатели работают над локализацией и тушением пожара.

Обошлось без жертв.

Россия запустила беспилотники по детсадам в Одессе и детской больнице в Сумах – фото
Фото: Сумская ОВА
  • В ночь на 3 марта 2025 года Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей.
  • В частности, в пригороде Харькова Россия ударила по "Фельман-Экопарку", убив нескольких животных.
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