Россия запустила беспилотники по детсадам в Одессе и детской больнице в Сумах – фото

В Одессе есть разрушение детсадов, домов, критической инфраструктуры, бизнес-центра. Четыре человека пострадали

Последствия в Одессе (Фото: ГСЧС)

В ночь на 4 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Известно о последствиях в Одессе и Сумах.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Одессе пострадала критическая инфраструктура и дома. По нескольким адресам вспыхнули пожары, их потушили.

Мэр Геннадий Труханов написал, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Но по состоянию на 01:44 их уже запитали, поэтому теплоснабжение в дома возобновлено.

Также известно о повреждении бизнес-центра и двух частных детсадов.

Четыре человека пострадали, двое из них в больнице.

Фото: ЖКС Одессы

Фото: ЖКС Одессы

Сумская областная военная администрация сообщила, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум.

В результате удара БпЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения.

Спасатели работают над локализацией и тушением пожара.

Обошлось без жертв.

Фото: Сумская ОВА