Россия запустила беспилотники по детсадам в Одессе и детской больнице в Сумах – фото
В ночь на 4 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Известно о последствиях в Одессе и Сумах.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Одессе пострадала критическая инфраструктура и дома. По нескольким адресам вспыхнули пожары, их потушили.
Мэр Геннадий Труханов написал, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Но по состоянию на 01:44 их уже запитали, поэтому теплоснабжение в дома возобновлено.
Также известно о повреждении бизнес-центра и двух частных детсадов.
Четыре человека пострадали, двое из них в больнице.
Сумская областная военная администрация сообщила, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум.
В результате удара БпЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения.
Спасатели работают над локализацией и тушением пожара.
Обошлось без жертв.