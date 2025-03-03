Россияне массированно ударили дронами по Одессе – начались аварийные отключения
Вечером 3 марта россияне в очередной раз массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками – повреждение энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
В части города действуют аварийные отключения электроэнергии, коммунальные службы начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных, рассказал чиновник.
По его словам, разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости, уже работают 425.
Из-за падения обломков и взрывных волн получили повреждения два частных дома и бизнес-центр.
Данные о пострадавших не поступали.
Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют российское преступление, подытожил Кипер.
Мэр города Геннадий Труханов написал, что из-за обстрелов остановлена работа трех районных котельных города.
"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания", – отметил он.
- В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего были разрушения, более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света. Вечером оккупанты совершили еще одну атаку.
- 1 марта захватчики ударили баллистической ракетой по Одессе – пострадали два сотрудника порта, была повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно, принадлежащее европейской компании.