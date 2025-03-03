Россияне массированно ударили дронами по Одессе – начались аварийные отключения

Из-за падения обломков и взрывных волн получили повреждения два частных дома и бизнес-центр, данные о пострадавших не поступали

Иллюстративное фото: Facebook Одесской оперы

Вечером 3 марта россияне в очередной раз массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками – повреждение энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

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В части города действуют аварийные отключения электроэнергии, коммунальные службы начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных, рассказал чиновник.

По его словам, разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости, уже работают 425.

Из-за падения обломков и взрывных волн получили повреждения два частных дома и бизнес-центр.

Данные о пострадавших не поступали.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют российское преступление, подытожил Кипер.

Мэр города Геннадий Труханов написал, что из-за обстрелов остановлена работа трех районных котельных города.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания", – отметил он.