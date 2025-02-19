Одесса второй день подряд под атакой беспилотников РФ – слышны взрывы

Жителей города и района призвали находиться в укрытиях

Иллюстративное фото: Facebook Одесской оперы

Вечером 19 февраля Одесса оказалась под российской дроновой атакой, в городе слышны взрывы, передает журналист LIGA.net.

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20:24. Воздушные силы предупредили о движении группы российских беспилотников с Черного моря в направлении Одесской области.

20:48. Военные сообщили о движении дронов в сторону Одессы.

Глава обладминистрации Олег Кипер призвал находиться в укрытиях жителей Одессы и района.

В эти минуты в Одессе слышны звуки взрывов.

В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего есть разрушения, более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света.

Всего в ту ночь россияне запустили по Украине более полутора сотен ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты, есть последствия в пяти областях.