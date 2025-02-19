Одесса второй день подряд под атакой беспилотников РФ – слышны взрывы
Вечером 19 февраля Одесса оказалась под российской дроновой атакой, в городе слышны взрывы, передает журналист LIGA.net.
20:24. Воздушные силы предупредили о движении группы российских беспилотников с Черного моря в направлении Одесской области.
20:48. Военные сообщили о движении дронов в сторону Одессы.
Глава обладминистрации Олег Кипер призвал находиться в укрытиях жителей Одессы и района.
В эти минуты в Одессе слышны звуки взрывов.
- В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего есть разрушения, более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света.
- Всего в ту ночь россияне запустили по Украине более полутора сотен ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты, есть последствия в пяти областях.