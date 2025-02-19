Россияне ночью атаковали 167 БпЛА и баллистикой: есть последствия в пяти областях

Более сотни дронов сбили силы ПВО, еще 56 – локационно потеряны

Последствия атаки в Запорожье (Фото: Запорожская ОВА)

В ночь на среду, 19 февраля, россияне запустили по Украине более полутора сотен ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты, есть последствия в пяти областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 18 февраля оккупанты атаковали 167 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также нанесли удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Сумской области.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 106 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

56 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

Киевская областная военная администрация сообщила, что воздушная тревога в регионе продолжалась почти восемь часов.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в результате атаки российских БпЛА на Запорожье произошел пожар в частном секторе. О пострадавших не сообщалось.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили над регионом семь российских БпЛА. В Уманском районе обломками дрона повреждена линия электропередач, окна и крыши в восьми домах и пяти хозяйственных постройках.

Медики осмотрели троих людей. У них – острая реакция на стресс. От госпитализации отказались.

В Одессе из-за российской атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Есть разрушения, более 500 домов и другие объекты остались без тепла и света.