Россияне ночью атаковали 167 БпЛА и баллистикой: есть последствия в пяти областях
В ночь на среду, 19 февраля, россияне запустили по Украине более полутора сотен ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты, есть последствия в пяти областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
С 20:00 18 февраля оккупанты атаковали 167 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также нанесли удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Сумской области.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 106 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
56 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.
Киевская областная военная администрация сообщила, что воздушная тревога в регионе продолжалась почти восемь часов.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в результате атаки российских БпЛА на Запорожье произошел пожар в частном секторе. О пострадавших не сообщалось.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили над регионом семь российских БпЛА. В Уманском районе обломками дрона повреждена линия электропередач, окна и крыши в восьми домах и пяти хозяйственных постройках.
Медики осмотрели троих людей. У них – острая реакция на стресс. От госпитализации отказались.
В Одессе из-за российской атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Есть разрушения, более 500 домов и другие объекты остались без тепла и света.
- В ночь на 17 февраля Россия запустила по Украине более 100 БпЛА.
- В результате той атаки пострадал, в частности, город Запорожье, куда попали 10 беспилотников.
- В ночь на 18 февраля оккупанты запустили 176 беспилотников. Почти все были сбиты или локационно потеряны, но не обошлось без последствий.