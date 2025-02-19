Росіяни уночі атакували 167 БпЛА й балістикою: є наслідки у п’яти областях

Наслідки атаки у Запоріжжі (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти середи, 19 лютого, росіяни запустили по Україні понад півтори сотні ударних БпЛА й дронів-імітаторів, а також дві балістичні ракети, є наслідки у п’яти областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 20:00 18 лютого окупанти атакували 167 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також завдали удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Сумській області.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 106 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Київська, Сумська, Черкаська та Запорізька області.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що повітряна тривога в регіоні тривала майже вісім годин.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

У Вишгородському районі унаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок. У Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя сталася пожежа у приватному секторі. Про постраждалих не повідомлялося.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі сили ППО знищили над регіоном сім російських БпЛА. В Уманському районі уламками дрона пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах.

Медики оглянули трьох людей. У них – гостра реакція на стрес. Від госпіталізації відмовились.

В Одесі через російську атаку постраждали четверо людей, зокрема дитина. Є руйнування, понад пів тисячі будинків та інші об’єкти залишились без тепла і світла.