Одеса другий день поспіль під атакою безпілотників РФ – чути вибухи
Ввечері 19 лютого Одеса опинилася під російською дроновою атакою, у місті чути вибухи, передає журналіст LIGA.net.
20:24. Повітряні сили попередили про рух групи російських безпілотників із Чорного моря у напрямку Одеської області.
20:48. Військові повідомили про рух дронів у бік Одеси.
Очільник обладміністрації Олег Кіпер закликав перебувати в укриттях жителів Одеси та району.
У ці хвилини в Одесі чути звуки вибухів.
- У ніч проти 19 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого є руйнування, понад пів тисячі будинків та інші об’єкти залишились без тепла і світла.
- Загалом тієї ночі росіяни запустили по Україні понад півтори сотні ударних БпЛА й дронів-імітаторів, а також дві балістичні ракети, є наслідки у п’яти областях.