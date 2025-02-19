Одеса другий день поспіль під атакою безпілотників РФ – чути вибухи

Жителів міста та району закликали перебувати в укриттях

Ілюстративне фото: Facebook Одеської опери

Ввечері 19 лютого Одеса опинилася під російською дроновою атакою, у місті чути вибухи, передає журналіст LIGA.net.

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20:24. Повітряні сили попередили про рух групи російських безпілотників із Чорного моря у напрямку Одеської області.

20:48. Військові повідомили про рух дронів у бік Одеси.

Очільник обладміністрації Олег Кіпер закликав перебувати в укриттях жителів Одеси та району.

У ці хвилини в Одесі чути звуки вибухів.