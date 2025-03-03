Росіяни масовано вдарили дронами по Одесі – почалися аварійні відключення

Через падіння уламків та вибухових хвиль отримали пошкодження два приватних будинки та бізнес-центр, дані про постраждалих не надходили

Ілюстративне фото: Facebook Одеської опери

Ввечері 3 березня росіяни вчергове масовано атакували Одесу ударними безпілотниками – є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Кіпер.

У частині міста діють аварійні відключення електроенергії, комунальні служби почали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, зокрема і котелень, розповів посадовець.

За його словами, розгортаються додаткові пункти незламності, вже працюють 425.

Через падіння уламків та вибухових хвиль отримали пошкодження два приватних будинки та бізнес-центр.

Дані про постраждалих не надходили.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують російський злочин, підсумував Кіпер.

Мер міста Геннадій Труханов написав, що через обстріл зупинено роботу трьох районних котелень міста.

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення", – зазначив він.