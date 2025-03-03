Росія запустила 83 безпілотники: є пожежі і пошкодження в шести областях – деталі, фото
З вечора 2 березня і в ніч проти 3-го Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, запустивши 83 "шахеди" й імітатори. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Зокрема, росіяни атакували Харків – влучили у багатоквартирний будинок. Вісім людей постраждали, серед них семирічна дитина.
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що в Степанівській громаді через удар БпЛА пошкоджено приватний будинок. Загалом вночі у небі над Сумщиною було збито чотири "шахеди".
У Київській області наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах. У Бориспільському районі сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загоряння ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.
У Броварському – пошкоджено два приватні будинки.
В Обухівському – внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння очерету на відкритій ділянці місцевості.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець пише, що в небі над областю знищено п’ять російських БпЛА.
Минулося без травмованих, у більшості випадків – без наслідків для інфраструктури. Однак в обласному центрі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на території меблевої фабрики, її загасили. Також там пошкоджено вікна і покрівлі двох будівель, вантажівки. Пошкоджено і кілька сусідніх підприємств: там теж вибуховою хвилею повибивало вікна, зачепило транспортні засоби.
Курівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пише, що ввечері та вночі над областю збили сім БпЛА.
У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджено промислове підприємство, медзаклад, шість багатоповерхівок, авто.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров ввечері 2 березня писав про роботу ППО, але про наслідки не повідомив.
- В ніч проти 3 березня Росія теж була під атакою безпілотників. Палав Уфимський НПЗ – один із найбільших в Росії.