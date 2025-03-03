Росія запустила 83 безпілотники: є пожежі і пошкодження в шести областях – деталі, фото

Відомо про наслідки на землі на Київщині, Кривому Розі, Черкасах, Харкові, Сумській і Запорізькій областях

Наслідки у Харкові (Фото: ДСНС)

З вечора 2 березня і в ніч проти 3-го Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, запустивши 83 "шахеди" й імітатори. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Зокрема, росіяни атакували Харків – влучили у багатоквартирний будинок. Вісім людей постраждали, серед них семирічна дитина.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що в Степанівській громаді через удар БпЛА пошкоджено приватний будинок. Загалом вночі у небі над Сумщиною було збито чотири "шахеди".

У Київській області наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах. У Бориспільському районі сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загоряння ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

У Броварському – пошкоджено два приватні будинки.

В Обухівському – внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння очерету на відкритій ділянці місцевості.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець пише, що в небі над областю знищено п’ять російських БпЛА.

Минулося без травмованих, у більшості випадків – без наслідків для інфраструктури. Однак в обласному центрі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на території меблевої фабрики, її загасили. Також там пошкоджено вікна і покрівлі двох будівель, вантажівки. Пошкоджено і кілька сусідніх підприємств: там теж вибуховою хвилею повибивало вікна, зачепило транспортні засоби.

Курівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пише, що ввечері та вночі над областю збили сім БпЛА.

У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджено промислове підприємство, медзаклад, шість багатоповерхівок, авто.

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров ввечері 2 березня писав про роботу ППО, але про наслідки не повідомив.