Росіяни вдарили дронами по Харкову – зайнялась пожежа у багатоповерхівці, вісім постраждалих

Пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон

Вечірній Харків (Ілюстративний скриншот)

Росіяни атакували Харків безпілотниками – вісім людей постраждали, зокрема дитина, а також зайнялась пожежа у житловому будинку, є пошкодження. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

22:07. Зафіксовано удар у Салтівському районі міста.

22:10. Стало відомо, що один з ударів прийшовся по центральній частині Харкова – є займання балкона у багатоквартирному будинку. На місці працюють рятувальники, написав Синєгубов.

22:33. Триває ліквідація наслідків російського удару у Київському районі.

Постраждав 21-річний чоловік, обійшлося без ушпиталення.

Через влучання у багатоповерхівку відбулося загоряння квартир, також пошкоджено скління вікон у прилеглих будинках, зазначив голова ОВА.

22:36. Кількість постраждалих зросла до трьох, медичну допомогу надали на місці.

22:56. На цей момент відомо про чотирьох постраждалих, без ушпиталення.

23:08. Кількість постраждалих зросла до п'яти, написав мер Харкова Ігор Терехов.

ОНОВЛЕНО о 23:35. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них семирічна дитина, повідомив міський голова.

Через прильот дрона пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон.

На місці працюють відповідні служби та волонтери.

Попередньо, по центральному району Харкова поцілив дрон-камікадзе типу Shahed.

Прокуратура опублікувала відео з наслідками атаки: