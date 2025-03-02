Росіяни атакували Україну 79 безпілотниками: є наслідки у чотирьох областях

Наслідки атаки в Хмельницькій області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 2 березня росіяни випустили по Україні майже вісім десятків ударних БпЛА та дронів-імітаторів, наслідки на землі є у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 19:00 1 березня окупанти запустили 79 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 63 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Хмельницька та Запорізька області.

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що через атаку у Запоріжжі загорівся чотириповерховий будинок. Поранено 31-річну жінку.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 21:30 1 березня в Балаклії за межами населеного пункту зафіксовано падіння уламків БпЛА. А біля села Олександрівка внаслідок падіння уламків безпілотника обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають.

Дронових атак зазнали Сумська, Краснопільська, Боромлянська й Комишанська громади. Обійшлося без постраждалих. Є пошкодження будинків, нежитлових приміщень та автівок, повідомила Сумська ОВА.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в селі Пирогівці Хмельницького району внаслідок удару БпЛА сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Пожежа ліквідована.

Вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять житлових будинків. Травмувалася жінка 1949 року народження.

28 лютого Росія запустила по Україні понад 200 дронів, в кількох регіонах повідомлялося про наслідки атаки.

Того самого дня в шести областях України ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на енергооб'єкти.

У ніч проти 1 березня Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів.