Росіяни атакували Україну 79 безпілотниками: є наслідки у чотирьох областях
У ніч проти 2 березня росіяни випустили по Україні майже вісім десятків ударних БпЛА та дронів-імітаторів, наслідки на землі є у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 19:00 1 березня окупанти запустили 79 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 63 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Хмельницька та Запорізька області.
Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що через атаку у Запоріжжі загорівся чотириповерховий будинок. Поранено 31-річну жінку.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 21:30 1 березня в Балаклії за межами населеного пункту зафіксовано падіння уламків БпЛА. А біля села Олександрівка внаслідок падіння уламків безпілотника обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають.
Дронових атак зазнали Сумська, Краснопільська, Боромлянська й Комишанська громади. Обійшлося без постраждалих. Є пошкодження будинків, нежитлових приміщень та автівок, повідомила Сумська ОВА.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в селі Пирогівці Хмельницького району внаслідок удару БпЛА сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Пожежа ліквідована.
Вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять житлових будинків. Травмувалася жінка 1949 року народження.
- 28 лютого Росія запустила по Україні понад 200 дронів, в кількох регіонах повідомлялося про наслідки атаки.
- Того самого дня в шести областях України ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на енергооб'єкти.
- У ніч проти 1 березня Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів.