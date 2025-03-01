Росіяни вдарили безпілотником по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

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Через удар виникла пожежа, на місце виїхали рятувальники та медики.

Федоров написав, що наразі не було звернень від постраждалих, на місці чергує бригада швидкої допомоги.

Згодом чиновник повідомив, що триває ліквідація наслідків атаки БпЛА.

"Тривога триває. До відбою будьте в безпечних місцях", – зазначив голова ОВА.

ОНОВЛЕНО. Російський "шахед" зруйнував дах будинку, відбулось загоряння на площі 300 квадратних метрів, повідомив Федоров.

Раніше, ввечері 27 лютого, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, один з них влучив по багатоповерхівці у Запоріжжі – постраждала літня жінка, були пожежа та пошкодження.

Загалом уночі Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 103 ворожі дрони, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків, зазначили Повітряні сили.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина. У медзакладі в Харкові сталася пожежа.

Ввечері 1 березня росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі – постраждали двоє співробітників порту, пошкоджено цивільне судно європейської компанії та інфраструктуру.