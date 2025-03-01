Росія вдарила по Україні 154 дронами. Відомо про загиблого та постраждалих – фото

В Одеській області росіяни вбили одну людину, а ще трьох поранили

Наслідки атаки по Харкову (Фото: t.me/synegubov)

У ніч проти 1 березня Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 103 ворожі дрони, повідомили в Повітряних силах.

Ворог запускав "шахеди" та дрони-імітатори з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Внаслідок атаки по Одеській області загинула одна людина, ще три постраждали, повідомили у ДСНС. Загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства.

Наслідки в Одеській області (фото: ДСНС)

Наслідки в Одеській області (фото: ДСНС)

Наслідки в Одеській області (фото: ДСНС)

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог 28 лютого та 1 березня дев'ять разів атакував Харків дронами. Пошкоджено дві адмінбудівлі, шасть багатоповерхових будинків, три приватні будинки, магазин, два авто, АЗС, супермаркет.

Внаслідок влучання дрона пошкоджені будівлі на території лікарні. Постраждали сім осіб.

Атака на Харків (Фото: t.me/synegubov)

Атака на Харків (Фото: t.me/synegubov)

У Київській області наслідки ворожої атаки зафіксовані в трьох районах, повідомили в ОВА. В Обухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

В Черкаській області в Уманському районі уламки БпЛА пошкодили лінію електропередач. Енергетики теж спрацювали своєчасно, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

28 лютого Росія запустила по Україні понад 200 дронів, в кількох регіонах повідомлялося про наслідки атаки.

Того самого дня в шести областях України ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на енергооб'єкти.