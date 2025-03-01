Росіяни масовано атакують Харків дронами: у медзакладі почалася пожежа
У ніч проти 1 березня російські загарбники масовано атакують Харків ударними безпілотниками. У медичному закладі внаслідок атаки почалася пожежа. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Перші вибухи пролунали в місті близько 23:00. Згодом Терехов написав, що окупанти вдарили по центральній частині міста, у районі житлової забудови.
О 23:02 мер міста заявив про влучання ворожого безпілотника у Шевченківському районі й знову поряд з житловими багатоповерхівками.
О 23:28 Терехов повідомив про влучання в центральній частині міста. Попередньо – Шевченківський район. Згодом він написав, що під удар потрапив медичний заклад, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа. Синєгубов уточнив, що рятувальники ліквідовують пожежу на покрівлі триповерхової будівлі.
О 23:50 чергове влучання БпЛА в центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки. А о 23:56 – в Київському районі біля АЗС, повідомив мер.
Терехов зазначив, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
О 00:16 Терехов заявив про черговий удар по Шевченківському району міста.
Глава ОВА повідомив, що армія Росії запустила по обласному центру щонайменше вісім безпілотників. Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський та Новобаварський райони.
Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів. Одна дитина отримала поранення склом, написав Синєгубов.
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