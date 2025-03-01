Россияне массированно атакуют Харьков дронами: в медучреждении начался пожар

Оккупанты направили на город восемь ударных беспилотников, заявил Олег Синегубов

Харьков (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В ночь на 1 марта российские захватчики массированно атакуют Харьков ударными беспилотниками. В медицинском учреждении в результате атаки начался пожар. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Первые взрывы прогремели в городе около 23:00. Впоследствии Терехов написал, что оккупанты ударили по центральной части города, в районе жилой застройки.

В 23:02 мэр города заявил о попадании вражеского беспилотника в Шевченковском районе и снова рядом с жилыми многоэтажками.

В 23:28 Терехов сообщил о попадании в центральную часть города. Предварительно – Шевченковский район. Впоследствии он написал, что под удар попало медицинское учреждение, в котором находятся люди. На месте попадания – пожар. Синегубов уточнил, что спасатели ликвидируют пожар на кровле трехэтажного здания.

В 23:50 очередное попадание БпЛА в центральной части Харькова. Повреждены жилые дома. А в 23:56 – в Киевском районе возле АЗС, сообщил мэр.

Терехов отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В 00:16 Терехов заявил об очередном ударе по Шевченковскому району города.

Глава ОВА сообщил, что армия России запустила по областному центру по меньшей мере восемь беспилотников. Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский и Новобаварский районы.

Десятки поврежденных домов, на нескольких местах попадания возникли возгорания зданий и автомобилей. Один ребенок получил ранение стеклом, написал Синегубов.