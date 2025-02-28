Россия запустила по Украине более 200 дронов, в нескольких регионах есть последствия атаки

Информации о погибших в результате вражеской атаки не поступало

Последствия атаки по Запорожью (Фото: ГСЧС)

С 19:00 27 декабря и в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину 208 дронами. Силам обороны удалось сбить 107 дронов, однако в нескольких регионах есть разрушения, сообщили в Воздушных силах.

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Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы с направлений городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 107 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Еще 97 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Сообщается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Николаевская области и Запорожье.

В ГСЧС сообщили, что ночью в Николаеве из-за падения обломков дрона произошел пожар склада и грузового фургона на 20 кв. м. Горение удалось ликвидировать, пострадавших нет.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксировано 12 взрывов. Враг атаковал дронами Миропольскую, Юнаковскую, Глуховскую и Сумскую общины. Поврежден газопровод низкого давления, три многоквартирных дома. Травмированы два мирных жителя.

Вечером 27 февраля Россия атаковала Запорожье, дрон попал в многоэтажку, из-за чего загорелись квартиры. Пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали. Также повреждены соседние дома, горели гараж и открытая территория.

Также под атакой оказалась Харьковская область. Была повреждена энергосистема, ранены два человека.

Многоэтажка в Запорожье (Фото: ГСЧС)

28 февраля в шести областях Украины ввели аварийные отключения света из-за атаки России на энергообъекты.

Также дроны атаковали Россию, в том числе Курчатов Курской области. Там расположен склад боеприпасов.