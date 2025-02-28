Росія запустила по Україні понад 200 дронів, в кількох регіонах повідомляється про наслідки атаки

Наслідки атаки по Запоріжжю (Фото: ДСНС)

З 19:00 27 грудня та в ніч проти 28 лютого Росія атакувала Україну 208 дронами. Силам оборони вдалося збити 107 дронів, однак в кількох регіонах є руйнування, повідомили в Повітряних силах.

Ворог запускав "шахеди" та дрони-імітатори з напрямків міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 107 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 97 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

У ДСНС повідомили, що вночі в Миколаєві через падіння уламків дрона сталася пожежа складу та вантажного фургона на 20 кв. м. Горіння вдалося ліквідувати, постраждалих немає.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано 12 вибухів. Ворог атакував дронами Миропільску, Юнаківську, Глухівську та Сумську громади. Пошкоджено газопровід низького тиску, три багатоквартирні будинки. Травмовано дві цивільні особи.

Ввечері 27 лютого Росія атакувала Запоріжжя, дрон влучив у багатоповерхівку, через що загорілися квартири. Постраждала 82-річна жінка, її госпіталізували. Крім того, пошкоджені сусідні будинки, горіли гараж та відкрита територія.

Також під атакою опинилася Харківська область. Було пошкоджено енергосистему, поранені дві людини.

Багатоповерхівка у Запоріжжі (Фото: ДСНС)

28 лютого в шести областях України ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на енергооб'єкти.

Також дрони атакували Росію, зокрема Курчатов Курської області. Там розташований склад боєприпасів.