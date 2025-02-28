У шести областях ввели аварійні відключення через атаку Росії на енергооб'єкти

У ніч проти 28 лютого окупанти вчергове атакували українську енергетику

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У низці українських областей на тлі чергової російської атаки на енергооб’єкти застосовано аварійні відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема, обмеження торкнулись Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Кіровоградської, Запорізької та Полтавської областей.

Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, запевнили в Укренерго.