У шести областях ввели аварійні відключення через атаку Росії на енергооб'єкти
У низці українських областей на тлі чергової російської атаки на енергооб’єкти застосовано аварійні відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.
Зокрема, обмеження торкнулись Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Кіровоградської, Запорізької та Полтавської областей.
Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, запевнили в Укренерго.
- Росія щоночі масовано атакує Україну безпілотниками.
- Ввечері 27 лютого і в ніч проти 28-е РФ теж запускала "шахеди". Частина безпілотників впала у Сумах, один з них влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі, також постраждала Харківщина, зокрема енергетична інфраструктура.