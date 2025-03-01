Россия ударила по Украине 154 дронами. Известно о погибшем и пострадавших – фото

В Одесской области россияне убили одного человека, а еще троих ранили

Последствия атаки по Харькову (Фото: t.me/synegubov)

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 103 вражеских дрона, сообщили в Воздушных силах.

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Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 подтверждены сбивания 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Еще 51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

Сообщается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.

В результате атаки по Одесской области погиб один человек, еще три пострадали, сообщили в ГСЧС. Загорелось одноэтажное частное здание, грузовые и легковые автомобили на территории предприятия.

Последствия в Одесской области (фото: ГСЧС)

Последствия в Одесской области (фото: ГСЧС)

Последствия в Одесской области (фото: ГСЧС)

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг 28 февраля и 1 марта девять раз атаковал Харьков дронами. Повреждены два админздания, шесть многоэтажных домов, три частных дома, магазин, два авто, АЗС, супермаркет.

В результате попадания дрона повреждены здания на территории больницы. Пострадали семь человек.

Атака на Харьков (Фото: t.me/synegubov)

Атака на Харьков (Фото: t.me/synegubov)

В Киевской области последствия вражеской атаки были зафиксированы в трех районах, сообщили в ОВА. В Обуховском районе повреждены пять частных домов.

В Бучанском и Бориспольском районах повреждено по одному частному дому. В помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.

В Черкасской области в Уманском районе обломки БпЛА повредили линию электропередач. Энергетики тоже сработали своевременно, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

28 февраля Россия запустила по Украине более 200 дронов, в нескольких регионах сообщалось о последствиях атаки.

В тот же день в шести областях Украины ввели аварийные отключения света из-за атаки России на энергообъекты.