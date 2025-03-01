Россияне ударили беспилотником по жилой многоэтажке в Запорожье, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

Из-за удара возник пожар, на место выехали спасатели и медики.

Федоров написал, что пока не было обращений от пострадавших, на месте дежурит бригада скорой помощи.

Впоследствии чиновник сообщил, что продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА.

"Тревога продолжается. До отбоя будьте в безопасных местах", – отметил глава ОВА.

Ранее, вечером 27 февраля, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, один из них попал по многоэтажке в Запорожье – пострадала пожилая женщина, был пожар и повреждения.

Всего ночью Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 103 вражеских дрона, еще 51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий, отметили Воздушные силы.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Черкасщина и Киевщина. В медучреждении в Харькове произошел пожар.

Вечером 1 марта Россияне ударили баллистической ракетой по Одессе – пострадали два сотрудника порта, повреждено гражданское судно европейской компании и инфраструктуру.