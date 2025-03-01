В Румынии обнаружили обломки российского дрона недалеко от границы с Молдовой

В частности, обнаружена боевая часть – ее решили контролируемо взорвать на месте

Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Румыния обнаружила обломки российского дона недалеко от границы с Молдовой, сообщает министерство обороны страны.

Группа специалистов МО, Службы разведки Румынии и Министерства внутренних дел работает в районе пограничного пункта пропуска "Джурджулешты" в уезде Галац, где в пятницу были обнаружены обломки беспилотника.

Речь идет о территории в негородской зоне на расстоянии около 500 метров от границы с Молдовой. Последствия не затронули инфраструктуру.

Следователи провели экспертизы, согласно которым найденные фрагменты принадлежали БПЛА российского производства.

В частности, на борту беспилотника была обнаружена боевая часть, ее подрыв планируется контролируемо осуществить на месте, чтобы обезопасить местное население.

До завершения необходимых работ стражи порядка установили соответствующий периметр безопасности, а также усилили патрулирование, чтобы не допустить посторонних лиц к этому месту. Местным жителям настоятельно рекомендовали держаться подальше от этой территории.

Это не первый инцидент с падением обломков российских БПЛА в Румынии и Молдове. В частности, 13 февраля на юге Молдовы вблизи границы с Украиной полицейские обнаружили два российских ударных беспилотника.

27 февраля Сенат Румынии одобрил законопроект, позволяющий сбивать несанкционированные дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии.

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 103 вражеских дрона, еще 51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий, отмечали Воздушные силы.