Парламент Румынии одобрил закон об сбивании БпЛА на территории страны

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Сенат (верхняя палата парламента) Румынии одобрил два законопроекта, которые позволяют сбивать беспилотники и мирное проведение военных миссий и операций на территории государства. Об этом сообщило Радио Свобода.

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Голосование было решающим. Законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства поддержали 78 парламентариев. Еще 11 – проголосовали "против" и двое парламентариев воздержались.

Законопроект о мирном проведении военных миссий и операций на территории государства был проголосован 80 голосами "за". 12 проголосовали "против" и двое – воздержались.

"Первый закон регулирует сбивание несанкционированных дронов, нарушающих воздушное пространство Румынии. Второй закон позволяет более эффективное сотрудничество румынской армии с партнерами по НАТО на национальной территории, в военных миссиях и операциях в мирное время", — прокомментировал временный исполняющий обязанности главы Сената Мирча Абрудян.

18 сентября 2024 года министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо – заявили о необходимости ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге.

17 января 2025 года Румыния поднимала в воздух истребители из-за атаки России по Украине. На берегу Дуная в округе Тулча, у украинской границы, могли упасть обломки дрона.