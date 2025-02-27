Парламент Румунії схвалив закон щодо збиття БпЛА на території країни

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Сенат (верхня палата парламенту) Румунії схвалив два законопроєкти, які дозволяють збивати безпілотники та мирне проведення військових місій і операцій на території держави. Про це повідомило Радіо Свобода.

Голосування було вирішальним. Законопроєкт про контроль за використанням національного повітряного простору підтримали 78 парламентарів. Ще 11 – проголосували "проти" і двоє парламентарів утрималися.

Законопроєкт про мирне проведення військових місій і операцій на території держави був проголосований 80 голосами "за". 12 проголосували "проти" і двоє – утрималися.

"Перший закон регулює збиття несанкціонованих дронів, які порушують повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО на національній території, у військових місіях і операціях у мирний час", – прокоментував тимчасовий виконувач обов’язків очільника Сенату Мірча Абрудян.

18 вересня 2024 року міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист – заявили про необхідність ввести модель ротації протиповітряної оборони НАТО і посилити діяльність зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі.

17 січня 2025 року Румунія підіймала в повітря винищувачі через атаку Росії по Україні. На березі Дунаю в окрузі Тулча, поблизу українського кордону, могли впасти уламки дрона.