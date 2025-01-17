Румунія підіймала F-16 під час атаки по Україні. Ймовірно, в країні впав дрон Росії
Літак F-16 (Фото: Facebook / 86-та авіабаза Борча)

Румунія 17 січня підіймала в повітря винищувачі через атаку Росії по Україні. На березі Дунаю в окрузі Тулча, поблизу українського кордону, могли впасти уламки дрона, повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Системи моніторингу зафіксували порушення повітряного простору Румунії. У повітря близько 01:35 було піднято два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча. Вони повернулися приблизно о 03:48. Жителів округу Тулча сповістили про небезпеку та дали рекомендацію перебувати в укриттях.

Пошукові команди Міноборони виявили біля міста Плауру сліди можливого удару безпілотника. Тривають дослідні польоти та спостереження за повітряним простором.

Румунія підіймала F-16 під час атаки по Україні. Ймовірно, в країні впав дрон Росії

Про інцидент було повідомлено союзні структури.

"Міністерство національної оборони спрямовує рішучий сигнал засудження цих ударів Російською Федерацією щодо цілей та елементів громадянської інфраструктури України, які є необґрунтованими та серйозно суперечать нормам міжнародного права", – йдеться в повідомленні.

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