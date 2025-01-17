Румунія підіймала F-16 під час атаки по Україні. Ймовірно, в країні впав дрон Росії

У прикордонному районі виявили місце, де міг розбитися дрон

Літак F-16 (Фото: Facebook / 86-та авіабаза Борча)

Румунія 17 січня підіймала в повітря винищувачі через атаку Росії по Україні. На березі Дунаю в окрузі Тулча, поблизу українського кордону, могли впасти уламки дрона, повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Системи моніторингу зафіксували порушення повітряного простору Румунії. У повітря близько 01:35 було піднято два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча. Вони повернулися приблизно о 03:48. Жителів округу Тулча сповістили про небезпеку та дали рекомендацію перебувати в укриттях.

Пошукові команди Міноборони виявили біля міста Плауру сліди можливого удару безпілотника. Тривають дослідні польоти та спостереження за повітряним простором.

Про інцидент було повідомлено союзні структури.

"Міністерство національної оборони спрямовує рішучий сигнал засудження цих ударів Російською Федерацією щодо цілей та елементів громадянської інфраструктури України, які є необґрунтованими та серйозно суперечать нормам міжнародного права", – йдеться в повідомленні.